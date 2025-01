Calciomercato.it - Milan, Gimenez sul rettilineo finale: le ultime sul colpo in attacco | CM.IT

Il club rossonero è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Oggi è una giornata chiave per il Diavolo pronto a cambiar volto insul, via libera per Camarda e Morata CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it E’ il giorno della verità. Ildopo aver alzato la propria offerta per Santiago, superando i 30 milioni di euro, si aspetta il via libera da parte del Feyenoord. Le parti sono vicine come non mai, anche se l’ok definitivo degli olandesi non è ancora arrivato.Anche da Rotterdam attorno al club c’è sempre più la sensazione che stavoltapossa davvero fare le valigie. Illo vuole fortemente e i contatti con il Feyenoord sono costanti per tagliare il traguardo, limando le cifre tra parte fissa e bonus. La proposta del Diavolo prevede anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.