Migranti non convalidati trattenimenti

20.04 I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno sospeso il trattenimento dei 43portati nel centro di Gjader, in Albania. I giudici rimettono gli atti alla Corte di Giustizia dell'Ue, che deve pronunciarsi sui Paesi sicuri. Per effetto della decisione, tutti i richiedenti asilo saranno riportati domani in Italia.