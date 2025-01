Thesocialpost.it - Migranti in Albania, la polemica di Prodi: “Si poteva fare tutto in Calabria”

Le dichiarazioni di Romanosui Centri di Permanenza Temporanea (Cpt) hanno acceso un dibattito infuocato. Durante la trasmissione “Di Bella sul 28”, l’ex premier ha criticato la scelta del governo di costruire un Cpt in, proponendo come alternativa la. Le sue parole hanno scatenato l’ira del centrodestra, che ha chiesto immediate scuse.Leggi anche: Meloni e Mattarella, l’incontro segreto dopo l’avviso di garanzia: cosa si sono dettiLe parole di Romanoha dichiarato: “Lo stesso campo, se lo volevano, non siin? Così si dava lavoro a delle persone in zone che ne avevano bisogno. Perché in? Non ha alcun senso: si spende di più, ci sono traffici internazionali, si fanno costruzioni che poi rimarranno in”. L’ex presidente del Consiglio ha definito questa scelta “un fatto di propaganda”, aggiungendo che una politica seria sull’immigrazione deve essere severa ma concreta.