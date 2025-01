Tg24.sky.it - Migranti in Albania, i giudici non convalidano i trattenimenti: devono rientrare in Italia

Leggi su Tg24.sky.it

della Corte d'appello di Roma, secondo quanto si apprende, hanno sospeso il trattenimento dei 43bengalesi ed egiziani portati nel centro di Gjader, in, rimettendo alla prossima pronuncia della Corte europea di Giustizia sui Paesi sicuri. L'effetto di questa decisione è che i richiedenti asilo saranno portati ine liberati. E sono state tutte respinte - tranne una - le richieste di asilo deirimasti a Gjader. Dopo le audizioni in videoconferenza con la Commissione asilo per l'esame dell'iter delle domande di protezione internazionale, è arrivata la risposta: tutte sono state giudicate 'manifestamente infondate'. Solo una persona non ha ricevuto il diniego e sarà ascoltata in procedura ordinaria, poiché è stata riscontrata una vulnerabilità.