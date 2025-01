Sololaroma.it - Mercato Roma, Zalewski più vicino all’Inter: passi avanti per il rinnovo

Come spesso accadrà in un periodo fatto di impegni ogni tre giorni, è unaquella di oggi chiamata ad archiviare in fretta l’ottima vittoria contro l’Eintracht Francoforte, che ha consegnato la qualificazione al play-off di Europa League, per preparare la sfida al Napoli di domenica sera. Match che si intreccerà con la fine di un calcioche deve ancora regalare altre emozioni ai giallorossi. Oltre a gestire il caso Paredes, oggi potrebbe essere il Marmol day.Hermoso ha sostenuto le visite mediche con il Bayer Leverkusen, e serve una nuova alternativa valida al terzetto di difesa titolare, a maggior ragione se pensiamo che nel quarto di Coppa Italia contro il Milan, mercoledì 5 febbraio alle 21:00, mancherà Mancini per squalifica. Oggi l’incontro tra Ghisolfi e l’entourage di Marmol per trovare l’intesa finale, per poi spostare l’attenzione alla trattativa con un Las Palmas che non vuole altro se non la clausola da 10 milioni.