Meloni scappa dal Parlamento ma si concede ai cronisti amici

La crescita si è fermata, l’industria è in caduta libera e anche il mercato del lavoro non si sente bene, con il boom della cassa integrazione. E se le campane suonano a morto per il 2024, la musica non è destinata a cambiare neanche per il 2025. La variazione acquisita del Pil italiano per quest’anno risulta nulla.Sono questi i veri problemi e le priorità che dovrebbe affrontare una presidente del Consiglio. Ma dal momento che a condurre l’Italia al baratro di una crescita dello zero virgola e di un crollo dell’industria è proprio questo esecutivo di destra, si capisce la sua strategia di distrazione di massa con presunti complotti ai suoi danni e con crociate indegne contro i magistrati.In fuga dalsiaiE si spiegano così gli ultimi sviluppi legati alla vicenda del libico Almasri.