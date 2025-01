Laverita.info - Meloni punta il dito contro i giudici: «Atto voluto e danno alla nazione»

Il capo dell’esecutivo non indietreggia: «I magistrati desiderano governare, ma non funziona così». Fdi attacca Francesco Lo Voi sulle sue richieste per i voli speciali: «Troppe anomalie». Antonio Tajani: «Segreto di Stato? Sceglie il premier».