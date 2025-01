Iltempo.it - Meloni e il sondaggio-bomba: "Sostegno nonostante gli attacchi", dove vola FdI

Gli italiani stanno con Giorgia. "Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato:gligratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, ildegli italiani rimane solido", scrive sui social la leader di Fdi e premier pubblicando ilcon la Supermedia Youtrend. La rilevazione, che integra i dati più recenti dei vari istituti demoscopici, dà il suo partito al 30,1%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 16 gennaio, nelle due settimane più "calde" deglidell'opposizione, per esempio sul caso Santanchè, e ora anche delle toghe sul caso Almasri. "Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto.