Media | il valico di Rafah riaprirà oggi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.18 Ildi frontiera di, tra l' Egitto e la Striscia di Gaza, è pronto a riaprire al passaggio dei civili palestinesi,secondo l'emittente Kan, nonostante l'apertura fosse programmata per domenica. In base all'accordo, ilpuò riaprire dopo che Hamas avrà rilasciato tutte le donne in ostaggio, sia soldati che civili. Secondo Ynet, al Cairo si stanno svolgendo incontri tra rappresentanti dell' Anp e dell'Egitto in merito al