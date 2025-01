Davidemaggio.it - Marracash si riprende il primato degli album nella Classifica FIMI

E’ finita la pace disiilrelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 24 a giovedì 30 gennaio 2025. Nei singoli prosegue il dominio di Bad Bunny con Dtmf. Ecco gli aggiornamenti.– I singoliNei singoli si riconferma in cima Dtmf di Bad Bunny, presente in Top20 anche alla #5 con Nuevayol (-2). Esordisce in seconda posizione Bianca di Rrari Dal Tacco & Kid Yugi, seguita alla #3 e alla #4 da Il filo rosso di Alfa (-1) e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (=). Sesto posto per Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari (-1). Stabile alla #7 Per due come noi di Olly, Jvli & Angelina Mango; il cantante e il producer, tra l’altro, sono presenti nelle prime venti posizioni anche alla #8 con Scarabocchi (=) e alla #17 con Devastante (+4).