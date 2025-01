Ilgiorno.it - Mandello, brucia camion in una stazione di servizio della Statale 36: svincolo chiuso

Leggi su Ilgiorno.it

del Lario (Lecco), 31 gennaio 2024 –in fiamme sulla36. Questa mattina, venerdì 31 gennaio, èto unin unadidel lago di Como e dello Spluga. È successo sulla carreggiata in direzione nord, verso Sondrio, all’altezza didel Lario. L'autista si è accorto che qualcosa non andava perché ha notato del fumo uscire dal mezzo che stava guidando. Si è così fermato alla prima area di sosta a disposizione. Nemmeno il tempo di spegnere il motore e scendere dalla cabina che si è sviluppato un rogo. Per precauzione lodi immissione sulla 36 diè stato temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Le fiamme sono divampate probabilmente per un surriscaldamento dei freni o un problema meccanico.