Ilgiorno.it - Maltrattamenti in famiglia. Due arresti nel Comasco

Nel giro di poche ore, le stesse condotte di graviinhanno portato in carcere due uomini, a Lomazzo e a Olgiate. Nel primo caso sono intervenuti i carabinieri di Lomazzo, che hanno arrestato un cinquantenne di origine kenyota, già indagato a piede libero per l’aggressione alla moglie avvenuta nei giorni scorsi. La donna, 33 anni, la sera del 25 gennaio si è rivolta ai militari denunciandosubiti sia da lei che dalle figlie, entrambe minori, subito entrate nel protocollo di tutela delle vittime di, e collocate in una struttura protetta. A carico dell’uomo, che alle spalle ha già condanne per altri reati, ed era sottoposto alla misura di affidamento in prova dallo scorso aprile, il Magistrato di Sorveglianza di Varese ha revocato il provvedimento sostituendolo con la carcerazione.