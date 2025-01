Ilrestodelcarlino.it - Ma quanti limiti e pecche in questo campionato di A2

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più passano le partite, più si vedono giocatori con le mani perennemente addosso all’avversario come è accaduto ad Avellino nel marcamento di Ahmad. Più si va avanti e più sale forte un concetto: ci sono città che per diritto divino dovrebbero stare sempre e comunque nella massima serie. Non solo Pesaro, ma anche Bologna2, Udine che ha un grande passato, Cantù che ha segnato per decenni il basket nazionale. E’ come viaggiare in un pianeta sconosciuto dove tutti i parametri sono ribaltati. Dove la tecnica non è tutelata. Fermo restando, c’è solo da aggiungere ai responsabili della Lega A2 che non essendoci dirette della Cnn in tutti i campi e nemmeno di Rai 1, forse potrebbero cercare di agevolare il lavoro dei giornali cercando di velocizzare i portali con gli aggiornamenti, statistiche e classifiche soprattutto quando le gare si giocano dopocena.