Temporeale.info - Lutto in Rai, è morto poco fa uno storico volto: tristezza infinita

Leggi su Temporeale.info

E’ venuto a mancare unodella Rai, unaper ciò che ha dato al mondo dell’inchiesta televisiva e non solo:tra il pubblico Non è mai facile dire addio a undella televisione e del giornalismo d’inchiesta. Anche il pubblico che non conosce di persona questi professionisti . L'articoloin Rai, èfa unoTemporeale Quotidiano.