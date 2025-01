Laverita.info - L’Ue «tifa» Mercosur: dramma per l’export

Iniziata la discussione sugli accordi commerciali con il Sudamerica che rischiano di affossare l’agricoltura e di creare una frattura con gli Usa che anche in quell’area sono in competizione con Pechino. Intanto sulle multe auto ci vorranno tre mesi per una decisione.