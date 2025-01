Feedpress.me - L'omicidio di Angelo Ventura a Vittoria, fermato il presunto assassino

È morto all’ospedale Guzzardi l’uomo rimasto ferito nella notte a. La vittima è, di 38 anni . L’uomo sarebbe imparentato con esponenti di spicco della criminalità locale, ma soltanto omonimo di altre persone coinvolte in passato in gravi episodi di cronaca. In serata è statoilomicida. Si tratta di Francesco Lo Monaco, 42 anni, che era sottoposto.