Lanazione.it - L’omaggio in musica di Roberto Fabbriciani a Giorgio Vasari: il pioniere del sound d’avanguardia incontra il genio del Rinascimento

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Il tributo di un’eccellenza mondiale dellaa undel. Domenica 2 febbraio ore 17.30 presso l’ex chiesa di Sant’Ignazio ad Arezzo (via Giosuè Carducci 7), che al momento ospita quattro tra le più grandiose pale dipinte danell’ambito della grande mostra “. Il Teatro delle Virtù”, il flautista e compositore– a lungo sodale di Luigi Nono e collaboratore di Luciano Berio, John Cage, György Ligeti, Nino Rota e Toru Takemitsu – proporrà al pubblico l’installazione sonora per flauto e strumenti elettronici “Venere, che le Grazie la fioriscono – Omaggio a”. In programma una selezione di musiche da Debussy e Mozart fino al compositore aretino coevo delOrazio Tigrini e a Ennio Morricone, oltre a un brano di Bruno Maderna recentemente riscoperto e a una prima esecuzione a firma dello stesso, che dà il titolo all’evento (ingresso con ticket mostra, info www.