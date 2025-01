Oasport.it - LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: i giovani azzurri cercano il colpaccio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la prima giornata del Seiunder 20 2025 traed. Esordio per glini, che come avvenuto nelle recenti edizioni dello storico torneo si pongono come mina vagante della manifestazione.Coach Santamaria sceglie il blocco già provato nei test match autunnali giocati nel 2024. Mediana guidata da Beni e Fasti, con al centro i talentuosi Zanandrea e Todaro. Pacchetto di mischia azzurro in grado di fare la differenza con Milano, Casartelli e Miranda, supportati dalle seconde linee Redondi ed Opoku. Prime linee agiranno Pelliccioli e Vallesi, con Caiolo-Serra tallonatore.LE FORMAZIONI:15 Jack Brown14 Guy Rogers13 Johnny Ventisei12 Kerr Yule11 Fergus Watson10 Matthew Urwin9 Noah Cowan8 Reuben Logan7 Billy Allen6 Christian Lindsay5 Dan Halkon4 Charlie Moss3 Ollie Bylith-Lafferty2 Joe Roberts1 Or McKennaA disposizione:16 Seb Stephen17 Jake Shearer18 Ryan Whitefield19 Bart Godsell20 Or Duncan21 Hector Patterson22 Ross Wolfenden23 Nairn Moncrieff15 Gianmarco Pietramala14 Jules Ducros13 Federico Zanandrea12 Edoardo Todaro11 Malik Faissal10 Roberto Fasti9 Niccolò Beni8 Giacomo Milano (Capitano)7 Nelson Casartelli6 Anthony Miranda5 Enoch Opoku4 Tommaso Redondi3 Bruno Vallesi2 Alessio Caiolo-Serra1 Sergio PelliccioliA disposizione:16 Giacomo Casiraghi17 Christian Brasini18 Nicola Bolognini19 Pietro Melegari20 Carlo Antonio Bianchi21 Matteo Bellotto22 Pietro Celi23 Giacomo Ndoumbe LobeL’incontro della prima giornata del Seiunder 20 traedinizierà alle 20.