LIVE Sci di fondo Team Sprint Cogne 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti qualificazione femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 Ancora 20? e prenderà il via ladelladi. Alle 11:46 poi la partenza della prova maschile, con Elia Barp.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaprima e delle fasi finali poi, dellaa tecnica classica di(ITA). Si torna a gareggiare in Italia dopo la parentesi del Tour de Ski e lo si fa nella casa di Federico Pellegrino: la Valle d’Aosta.Ecco che i Mondiali di Trondheim si fanno sempre più incombenti, ed ecco che l’Italia proverà ad affinare le armonie in vista dell’evento clou della stagione. Gli azzurri, rappresentati da Elia Barp e Federico Pellegrino proveranno infatti a salire sul podio nella prova odierna. I rivali non mancheranno, ci sono infatti 2norvegesi (Northug-Valnes ed Taugboel-Evensen), la Francia del bronzo olimpicoChappaz e Jouve è molto competitiva.