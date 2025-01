Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Cogne 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti la finale femminile, Cassol e Ganz ci provano!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Occhio a Gimmler-Rydzek (GER), alla Norvegia di Amundsen-Weng e alla Svezia di Haegstroem-Dahlqvist. Nessuno di questiè però nella migliore versione.13:07 Le favorite d’obbligo sono i duefinlandesi: FINLANDIA I con Niskanen-Joenssu e FINLANDIA II con Parmakoski-Kahara. Poi, tanta incertezza! L’Italia può inserirsi!13:04 L’unicoitaliano che non ce l’ha fatta è stato Italia II, che ha pagato la poca esperienza delle giovani Boccardi-Isonni. Molto bene però, che proveranno a issarsi in top 5/6, con credenziali.13:00 Tra 20? si fa sul serio! Prima la, poi quella maschile: l’Italia ci prova!12:19 Lamaschile dunque sarà con:NORVEGIASVEZIA IREP. CECAUSA IFRANCIA IFINLANDIA ISVEZIA INORVEGIA IISVEZIA IIITALIA IIUSA IIITALIA IAUSTRIAFINLANDIA IISLOVENIA IQuesta invece la start list della:FINLANDIA INORVEGIA IIITALIA INORVEGIA IISVEZIA IFINLANDIA IIGERMANIA IREP.