Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri affrontano i britannici nella Rhythm Dance

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DIARTISTICO DALLE 17.00Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionati2024 diartistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con ladelle coppie di artistico. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per andare a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.Quella che attende Charlènee Marcoai Campionatididinon sarà una competizione come le altre. L’evento, in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn, rappresenta per la coppia italiana un’importante occasione di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi.