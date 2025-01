Laverita.info - L’Iss celebra il lockdown ma ammette: «Decidevamo sotto psicofarmaci»

Leggi su Laverita.info

Surreale audizione in commissione Covid dell’epidemiologo Patrizio Pezzotti: «Dopo la prima zona rossa presi Xanax per giorni. La scienza non aveva risposte bensì opinioni».