Lopinionista.it - Libia, Schlein: “Meloni spieghi in Parlamento, non sui social”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Della vicenda Almasri, un trafficante di esseri umani, un torturatore che il governo ha liberato e riaccompagnato a casa, Giorgiadovrebbe riferire al Paese nelle sedi istituzionali e non ai propri follower. E invece oggi, come ieri,continua ad attaccare i giudici e a fare dirette sui canali”.Lo afferma la segretaria Pd Elly. Poi aggiunge la leader Dem: “Il, non Instagram, è il luogo in cui le opposizioni hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di chiarire il suo operato, ma continua a evitarlo, a scappare”.L'articolo: “in, non sui” L'Opinionista.