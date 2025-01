Perugiatoday.it - LETTERA | "Io picchiata e rapinata di pomeriggio in un grande parcheggio. Rivoglio la mia Perugia, inclusiva ma con delle regole"

Leggi su Perugiatoday.it

Milena è una lavoratrice che tutti i giorni sale in centro storico, parcheggia la sua auto a Piazza Partigiani, si incammina verso il suo luogo di lavoro. Il tutto in uno dei centri storici più belli del nostro Paese. In teoria un privilegio rispetto a tanti altri lavoratori. Ma da un po 'per.