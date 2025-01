Lesioni su bimbiindagate mamma e nonna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.22 Lae ladi due fratellini di 4 e 2 anni,ora ricoverati in ospedale a Cosenza con segni di percosse, fratture e, sono state allontanate dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai piccoli. Lo ha deciso il Pm della Procura di Paola. Indagate per maltrattamenti in famiglia esui piccoli,le 2 donne negano Al bimbo più grande riscontratea costole,clavicola rotta,infiammazione ai testicoli. Al più piccolo, segni di frattura pregressa al braccio.