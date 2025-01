Pisatoday.it - Lenergy Pisa Beach Soccer: rinnova Noel Ott

Leggi su Pisatoday.it

Tempo di nuove conferme per ilBS, cheper la nuova stagione diconOtt. Tornato in nerazzurro lo scorso anno, il campione svizzero è stato uno dei protagonisti della cavalcata in Italia con il raggiungimento della finale scudetto, nella quale è andato a.