Le mimae di Pompei tornano in scena con 'Novella e le altre'

Leggi su Ildenaro.it

Domani e domenica 2 febbraio al teatro Don Peppe Diana di Portici (Na), la coreografa Erminia Sticchi, con la Art factory Skaramacay riporta in vita le antichedi, attrici professioniste in un mondo in cui il palco era riservato soltanto agli uomini, anche per i ruoli femminili, in “e le”. Inci saranno Imma Tammaro, Marica Cimmino, Amina Arena, Emanuela Milo, Naomi Balsamo, Amalia Caiazza, Annalisa Limardi. Lights/sound, Nestor Aiello. Regia e coreografie Erminia Sticchi. Prendendo spunto dalle dediche e dalle iscrizioni ritrovate a, Erminia Sticchi, attraverso il linguaggio della danza contemporanea, trasporta lenel nostro tempo, aiutando a comprenderne il ruolo che avevano nella società romana. Donne a metà, tra vita e palcoscenico, risorgono per raccontare la loro storia.