Le iscrizioni all’Isc Leopardi

Dalla danza e al teatro, sport, robotica e Digital Art, aver cura di sé e soprattutto dell’altro più fragile, sono solo alcuni dei tanti progetti dell’Istituto comprensivo ’G.’ di Grottammare che racchiude i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Sviluppato in cinque plessi che coprono l’intero territorio cittadino, la dirigente scolastica, Luigina Silvestri, afferma: "La nostra Scuola è molto attenta all’inclusione dei ragazzi". Leai vari ordini di scuola sono iniziate in modalità digitale il 21 gennaio e termineranno il 10 di febbraio. "C’è il corso di Latino – aggiungono le vice presidi, Luigina Ceddia e Franca Basso – Il 10 febbraio verranno i carabinieri a incontrare i ragazzi per parlare di legalità e la stessa cosa farà la guardia finanza".