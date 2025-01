Romatoday.it - Le Ferrovie dello Stato donano alla Caritas di Roma un nuovo locale per l’accoglienza a Termini

Unluogo per accogliere le persone più fragili, situato in una zona difficile come quella della stazione. Il Gruppo FS ha donato al Vicariato diunda 155 metri quadri, situato nei pressiscalo ferroviario. Uno spazio che servirà per assistere persone in difficoltà.