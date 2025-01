Casertanews.it - Ladri rubano auto nella notte: “La usavo per accompagnare i bimbi a scuola”

Leggi su Casertanews.it

in azionedel 31 gennaio a Cellole. Intorno alle 2:30, tre malviventi hanno preso di mira una Fiat 500 parcheggiata in strada. Si sono avvicinati repentinamente e, in pochi istanti, hanno forzato la serratura, messo in moto l’e compiuto il furto. Due di loro hanno portato.