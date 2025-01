Casertanews.it - Ladri assaltano un’abitazione con dentro un’anziana

Leggi su Casertanews.it

Banditi in azione in prima serata nel rione Bagno ad Aversa. Ieri (30 gennaio), intorno alle 20:45, due malviventi con il volto travisato hanno fatto irruzione indi via degli Oleandri. Hanno provato a introdursi nell’appartamento nonostante all’interno ci fosse una donna.