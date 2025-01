Ilgiornaleditalia.it - La von der Leyen rilancia Mario Draghi e la competitività: l'Unione Europea si conferma irriformabile

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Seguiamo, il mondo non ci aspetta. La bussola per latrasforma le eccellenti raccomandazioni del reportin una tabella di marcia". Parole che devono far meditare criticamente Così si è espressa in questi giorni Ursula Von der, la vestale del neoliberismo del