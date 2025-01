Vanityfair.it - La vita da pendolare dello scrittore Björn Larsson: «Basta uno sguardo per incontrare qualcuno»

Quarant'anni tra autobus, traghetti, aerei. Un'esperienza non da poco, che l'autore svedese raccoglie in Filosofia minima del, con i suoi aneddoti e consigli. Tra cui non «ammazzare» il tempo: su un treno, chissà, ci si potrebbe anche innamorare