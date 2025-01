Fanpage.it - La stoccata di Magalli ad Adriana Volpe dopo la condanna per diffamazione: “Vorrei abbracciarla, ma è tutta ossa”

Riuniti per la prima voltala lite in uno studio Rai, a La Volta Buona, non passa in sordina la battuta di Giancarlonei confronti di. All'invito di Caterina Balivo di abbracciare l'ex collega per mettere da parte i vecchi rancori, il conduttore ha ironizzato: "Non c'è problema, ma èossa".