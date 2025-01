Fanpage.it - La “sirena” danza nell’acquario, ma viene attaccata alla testa da un grosso storione: il video impressionante

Leggi su Fanpage.it

Durante uno spettacolo in un acquario in Cina, una performer vestita da sirena è statada un enorme, riportando ferite al viso, al collo e all’occhio. Ildell'attacco è diventato virale e riaccende il dibattito sugli spettacoli con gli animali selvatici in cattività.