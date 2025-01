Ilgiorno.it - La scoperta dei ricercatori monzesi. Nascoste nel cordone ombelicale le “armi“ per battere la leucemia

Dalle cellule geneticamente modificate per curare la. Dal sangue fresco o crioconservato delsi possono ricavare le cellule necessarie per realizzare le CARCIK, i linfociti T geneticamente modificati in laboratorio, capaci di aggredire le cellule di alcune forme di tumori del sangue resistenti alle terapie, come lalinfoblastica acuta, che fa registrare ogni anno circa 400 nuove diagnosi in Italia prevalentemente in età pediatrica. Per dimostrare la fattibilità e la sicurezza di questo metodo, idella Fondazione Tettamanti dell’IRCCS San Gerardo hanno presentato i risultati al congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH) lo scorso dicembre a San Diego. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Camerani Pintaldi, guidata da Gisella Vegetti e nata per volontà dei coniugi Pino Camerani ed Elisabetta Pintaldi, coppia di Monza e titolari dell’azienda del settore dei mobili Cinova, che decise di destinare la sua eredità, costituendo proprio nel testamento la Fondazione stessa allo scopo di finanziare progetti in due filoni: la ricerca scientifica e la cura dei bambini e la formazione professionale dei giovani.