Iltempo.it - La Roma batte 2-0 l'Eintracht e accede ai play-off

Leggi su Iltempo.it

(ITALPRESS) – Con le reti di Angelino e Shomurodov, lal'2-0 e chiude al quindicesimo posto in classifica, qualificandosi così per ioff di Europa League dove affronterà una tra Ferencvaros e Porto. Sarà il sorteggio di domani (ore 13) a definire il tabellone dei giallorossi, che negli eventuali ottavi potrebbero trovare il derby contro la Lazio. Per ora Ranieri si gode i passi in avanti di unaabile nel trovare rapidamente le soluzioni per mettere in crisi i tedeschi, che chiudono la gara dell'Olimpico con un solo tiro nello specchio. Molto più fluida la manovra della formazione di casa. La squadra giallorossa è quindicesima in Europa League per precisione sui cross (27.8%). Eppure sono i traversoni la chiave tattica del primo tempo nonostante il destinatario principale, Dovbyk, sia in ombra per gran parte del match.