La protesta dei trattori fino ad Assago

in marcia nel sud Milano. Ieri gli agricoltori del presidio di Binasco si sono mossi in corteo alla volta del centro commerciale di Milano Fiori. Arrivati nel parcheggio del Carrefour hanno sostato per alcune ore fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio e hanno incontrato esponenti dell’amministrazione comunale. Il sindaco Graziano Musella e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Romano hanno incontrato agricoltori e allevatori che, nell’ambito della mobilitazione unitaria itinerante che sta coinvolgendo l’intera nazione, hanno fatto tappa ad. "Siamo qui per portare la nostra solidarietà a questi lavoratori, per difendere il made in Italy, la sovranità alimentare e la qualità del nostro cibo difendendolo, soprattutto, in quei settori più esposti alle importazioni selvagge dai paesi esterni alla Comunità Europea.