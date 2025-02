Krstovic fa tutto il Lecce torna alla vittoria | il Parma cade 1-3 in casa e ora è nei guai

Leggi su Sportface.it

Ilrimonta e vince in trasferta, ilancora una volta non riesce invece a sfruttare una situazione di vantaggio. Questo il riassunto dell’anticipo della 23esima di Serie A, una delle tant sfide salvezza a cui assisteremo da qui ai prossimi mesi. Al Tardini finisce infatti 1-2 in favore della formazione di Marco Giampaolo, che cone Pierotti risponde all’iniziale gol di Valeri su rigore. I salentininodopo due sconfitte consecutive e fanno un bel balzo in avanti a quota 23 punti, mentre la squadra di Pecchia – che non vince da cinque partite – resta 20 tra le ultime tre.Emanuele Valeri (Calcio) scores the goal on penalty of 1-0 duringCalcio vs US, Italian soccer Serie A match in, Italy, January 31 2025UN PRIMO TEMPO RICCO DI EMOZIONIÈ l’ultima di Patrick Dorgu con la maglia del, ma il giovane e talentuoso esterno giallorosso parte dpanchina, prima di trasferirsi domani a Manchester in direzione United.