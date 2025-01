Lapresse.it - Jovanotti: “Gaza? Tragedia inconcepibile su cui sono impreparato”

in Vaticano risponde a una domanda sul conflitto atra Hamas e Israele. “La canzone forse non è più un contenitore di informazioni ma certo rimane uno strumento poetico e io credo nella forza della poesia. Soprattutto credo nella mia inadeguatezza ad assumermi dei ruoli che non mi spettano perché sarei. Di fronte a tantanon posso far altro che rimanere in silenzio perché non ho gli strumenti, per me èche muoiano dei bambini in un bombardamento e non riesco a portare alla parola lache sento dentro. Non riesco ad affrontarla, è un materiale che mi sfugge, mi scotta, mi fa paura, evito di partecipare a un gioco di tifoserie e rimango spettatore avvilito e impotente, soprattutto“, ha dichiarato il cantante a margine della presentazione in Vaticano della mostra “En Route”, organizzata nella Biblioteca Apostolica della Santa Sede.