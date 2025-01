Lapresse.it - Jovanotti: “883? La serie racconta la storia così com’è”

Lorenzoha parlato del suo personaggio, ricostruito nella“Hanno ucciso l’uomo ragno”, cheladegli, conversando con i giornalisti a margine della presentazione in Vaticano della mostra ‘En Route’, organizzata nella Biblioteca Apostolica della Santa Sede.“Lasugli? Il mio personaggio non mi somiglia molto ma laè quella li, è andato tutto. A dire il vero a me piacevano quando erano sconosciuti. Quando mi hanno portato il loro successo (“Hanno ucciso l’uomo ragno” ndr) non pensavo fosse quel successo che poi è stato ma quando li ho invitati nella mia trasmissione a me piacevano molto, parlavano la mia stessa lingua che poi era il rap italiano degli anni novanta”.