Livornotoday.it - Isola d'Elba, aggiudicati i lavori per la realizzazione del canile: "Primo passo verso un'opera tanto attesa"

Leggi su Livornotoday.it

Nuovoin avanti per la costruzione di unall'd', un'e che ha rischiato, a più riprese, di non vedere mai la luce. Il 29 gennaio il Comune di Campo nell', che ha gestito il bando per l'aggiudicazione della struttura per 'conto' di Capoliveri, ha.