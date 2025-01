Napolitoday.it - Irregolarità nella gestione dei clienti: nei guai diverse strutture del centro

La polizia locale di Napoli ha eseguito verifiche nei confronti di una società operante in via Toledo che gestisce un bed and breakfast e un affittacamere. L’operazione ha avuto origine da segnalazioni di turisti, successivamente confermate dagli accertamenti effettuati dagli agenti. Le verifiche.