Inter-news.it - Inter, ti ricordi Hermoso? Ha già lasciato la Roma! Il comunicato

, che in estate era stato corteggiato anche dall’per poi passare alla, ha giàla Serie A.I Ildel club giallorosso.UFFICIALE – Di seguito ildella, che annuncia la cessione di Marioal Bayer Leverkusen: “L’AScomunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario. Arrivato nella Capitale nel 2024, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze e 1 gol in giallorosso. Il Club augura a Mario le migliori fortune per la nuova avventura in Bundesliga”. La scorsa estate, il difensore spagnolo, che avevaa zero l’Atletico Madrid, era finito nel mirino dell’per rafforzare il ruolo di braccetto mancino. Poi non se ne fece più niente, con la proprietà Oaktree a mettere un veto sul suo acquisto, vista l’età anagrafica non proprio compatibile con le nuove linee guida.