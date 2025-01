Anteprima24.it - Inquinamento fiume Sarno, azienda posta sotto sequestro

Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’del, si recavano in agro del comune di Solofra presso la sede operativa di un’dedita alla concia delle pelli.Nello specifico i carabinieri appuravano che la citataera sprovvista di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione delle pelli e di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti prodotti.aPertanto i militari operanti, considerati i citati reati, deferivano in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 40 enne del posto, in qualità di amministratore unico della società, procedendo, al contempo, alpreventivo dell’opificio, costituito da tre livelli di lavorazione, per una superficie complessiva di metri quadrati 3.