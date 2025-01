Lapresse.it - Incidente aereo Washington: i sommozzatori alla ricerca dei dispersi

Leggi su Lapresse.it

sono impegnati nel recupero delle vittime dell’. Almeno 14 persone risultano ancora disperse, mentre decine di corpi sono stati recuperati dopo che martedì sera uncon a bordo 64 passeggeri proveniente da Wichita, Kansas, si è scontrato con un elicottero dell’esercito americano con a bordo tre militari.“Il fango diventa un problema intenso. La grave mancanza di visibilità significa che istanno essenzialmente esaminando l’a tastoni, come se leggessero in braille. E ora hanno a che fare con una fusoliera che è stata fatta a pezzi”, ha detto HendrickCnn. “Ogni passo, ogni movimento di quindici centimetri, significa un potenziale altro intoppo, un altro pericolo o persino un infortunio per loro. Quindi devono essere estremamente attenti all’interno di quell’“, ha aggiunto, avvertendo anche dei rischi di contaminazione da carburante e detriti nel fiume.