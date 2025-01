Novaratoday.it - Incendio e blackout a Trecate: decine di case al buio

Leggi su Novaratoday.it

nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, a.Una cabina elettrica in corso Roma si è incendiata per cause ancora da chiarire: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del servizio elettrico per cercare di ripristinare il prima possibile.