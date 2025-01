Ilgiorno.it - In vendita online i reperti iracheni di 4mila anni fa

archeologici sottratti all’Iraq e messi insul sitodi una nota casa d’aste milanese. Ieri i cinque antichi manufatti sono stati restituiti dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale all’ambasciata irachena. Si tratta di quattro coni in terracotta con iscrizioni reali commemorative della costruzione di edifici templari ad opera del re Gudea di Lagash (circa 2200-2150 a.C.) e di una tavoletta cuneiforme risalente alla III Dinastia di Ur (2100-2000 a.C.), nello specifico al 4° anno del regno di Amar-Suen (2044 a.C.) in quanto nel testo è menzionata una formula di datazione riconducibile al nome del sovrano. Il contenuto, formato da 11 righe tra recto e verso, è un documento amministrativo con un elenco di prigionieri di guerra assegnati al tempio di Shara di Umma e presi in consegna dal governatore della città.