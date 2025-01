Ilgiorno.it - In un ex outlet con mazze, tirapugni e picconi: “Siamo appassionati di Urbex”. Denunciati 6 bergamaschi

Bergamo, 31 gennaio 2025 – Si sono introdotti in unin disuso a Santhià, in provincia di Vercelli, portandosi dietro una mazza da baseball, una mazza martello, un, un piccone e un piede di porco in ferro. Quando i carabinieri li hanno fermati per essere identificati, hanno giustificato la loro presenza raccontando di trovarsi in quel luogo per svolgere un’attività denominata “” – ”squad”, che consiste nell’effettuare sopralluoghi in edifici abbandonati e considerati insicuri. La spiegazione però non è bastata a evitare la denuncia ai sei, quattro dei quali gravati da precedenti di polizia. I militari contestano loro l’invasione di terreni privati o edifici e, ai quattro già noti anche il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Proprio l'exdel mobile di Santhià è uno dei luoghi visitati dai fan di questo genere di esplorazioni, e compare in molti videoclip pubblicati sulle piattaforme social.