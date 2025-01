Cesenatoday.it - In partenza alla ‘Casa di Gesso’ le residenze creative: si comincia con la danzatrice Delfina Stella

Al via la prima residenza di ‘Preludio. luogo di dialogo e residenza creativa’, azione del progetto ‘Radure. Spazi e pratiche per le nuove generazioni’ curato da Casa di Gesso/ Aidoru Associazione Aps in partenariato con il Comune di Cesena e vincitore del bando Laboratorio di Creatività.